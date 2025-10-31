Погода в Челябинской области начнет перестраиваться в зимний режим 31 октября

Южный ветер сменится северным, местами пройдет дождь со снегом

В преддверии последнего осеннего месяца погода напомнит жителям Челябинской области, что зима уже близко: температура воздуха местами поднимется чуть выше нуля, пройдут дожди, в том числе с мокрым снегом, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы.

В Челябинске 31 октября столбики термометров покажут +5…+7°C. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным. Потеплеет до +6°C. Осадки вероятны лишь утром.

В Миассе тоже облачно. Зонт не потребуется. Температура поднимется до +6°C. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

В Златоусте дождь остудит воздух до +2°C.

Градусники в Трехгорном покажут около +4°C. Небольшой дождь, во второй половине дня со снегом. Ветер северо-западный, слабый.

Бакалу достанутся смешанные осадки и +1°C.

На юге области будет от +6 до +8°C. Временами дожди.

В Карабаше — облачно и без осадков. Столбики термометров достигнут +5°C. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +4 до +9°C. Облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.