Погода в Челябинской области испортится на один день 22 сентября

Пройдут дожди, ветер усилится

В понедельник, 22 сентября, воздушные массы принесут в Челябинскую область дожди и небольшое понижение температуры. Ветер усилится, порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Осадки в ряде районов региона начнутся уже в ночь на понедельник. Температура снизится до +7...+12 градусов, местами может похолодать до +2. Днем ожидается преимущественно облачная погода, кратковременные дожди сохранятся. Температура по области составит 14—19 градусов со знаком плюс. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами.

В Челябинске ночью градусники покажут около +10, днем — до +18. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер умеренный преимущественно западного направления, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Уже во вторник в регион вернется летнее тепло, но лишь на пару дней.