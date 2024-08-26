Погода в Челябинской области испортится 26 августа

Местами пройдут дожди и грозы

Синоптики Челябинского Гидрометеоцентра опубликовали уточненный прогноз на 26 августа. И он не радует: на большей части территории Челябинской области пройдут дожди, возможны грозы. Максимальная температура составит +22°С. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы поднимутся до +11°С, дневной прогрев составит +19°С. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +18°С. Небольшой дождь, во второй половине дня осадки усилятся. Ветер северный, слабый.

В Миассе воздух прогреется до +16°С. Небольшой дождь. Ветер северный, слабый.

В Сатке показания термометров также достигнут +16°С. День выдастся дождливым. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.

В Аше будет теплее всего: синоптики обещают около +20°С. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В целом температура воздуха в регионе этим утром составит около +7°С, местами выше. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +17 до +22°С. Переменная облачность, небольшие дожди. Есть вероятность гроз. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.