Погода не дает расслабиться: вывоз снега усилили все районы Челябинской области

Во многих муниципалитетах организована круглосуточная работа

Главы районов и городских округов Южного Урала продолжают отчитываться о том, как у них организована работа по ликвидации последствий рекордных снегопадов, очистке кровель от сосулек и наледи и вывозу мусора, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главы Нагайбакского района Егора Тимофеева, на сегодняшний день ситуация, в целом, стабильная, основное внимание сосредоточено на устранении колейности и снежных накатов.

«Тротуары чистим, есть, конечно, места, где нужно доработать. В частности, не успели еще пробить надлежащую дорогу к социальным объектам, таким как ФАП. Продолжаем очистку контейнерных площадок: после прохода техники вдоль обочин образуется бруствер из снега — надо доочищать в ручном режиме, лопатами, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд мусоровозов», — рассказал Тимофеев.

Как отмечает глава Агаповского района Артем Яхимович, работа коммунальных служб во вверенном ему муниципалитете не останавливается ни днем, ни ночью.

«В первую очередь, прочищаются основные дороги, далее второстепенные — переулки, тротуары и частный сектор. Также прочищаются подъезды к контейнерным площадкам, чтобы спецтехника смогла вывезти мусор. Расширена транзитная улица Дорожная в селе Агаповка. Пассажирские автобусы беспрепятственно выходят на маршруты. Каждое утро главы поселений и руководители структурных подразделений отчитываются о проведенной уборке снега, об очистке кровли от сосулек и наледи. Работы ведутся в круглосуточном режиме, посменно», — рассказал он, добавив, что держит работу на личном контроле.

В Копейском городском округе проблемы сохраняются, главным образом, в поселках.

«Если южная часть округа — Синеглазово, Заозерное, Зуевка — в нормативном состоянии, то в центре города имеются вопросы по колейности, по заужению проездов. Кроме того, есть переметы на Козырево, сохраняются проблемы в поселках 201-й шахты и 205-й шахты. Сейчас мы сконцентрируем технику именно на этих участках. Будем продолжать работу до полного восстановления транспортной доступности городских дорог», — прокомментировал глава Копейска Андрей Фалейчик.

В Красноармейском районе неоднозначно обстоят дела с вывозом мусора, сообщают в администрации: в некоторых населенных пунктах с 26 декабря не производится вывоз мусора. По информации ООО «Центр коммунального сервиса», большинство машин находятся в ремонте.

«Ситуацию с вывозом мусора мы мониторим ежедневно. Находимся на связи с главами сельских поселений и представителями ООО „ЦКС“. Отмечу, что подъездные пути к мусорным площадкам почищены еще в декабре. К сожалению, в некоторых сельских поселениях ситуация остается тяжелой. С нашей стороны делаем все возможное для решения данной проблемы, ведем претензионную работу», — рассказал первый замглавы района по ЖКХ Евгений Кундиус.

В Карабаше на улицы выведена вся снегоуборочная техника.

«В первую очередь чистим тротуары, пешеходные переходы, подъезды к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора. Решаем вопрос с регоператором — обещает до конца недели обеспечить очистку контейнерных площадок. Просьба к жителям отнестись с пониманием и не оставлять свои автомобили на тротуарах около контейнерных площадок. Это позволит технике свободно выполнять свою работу», — отметил глава Карабаша Станислав Афанасенко.

О том, как обстоят дела в других муниципалитетах Челябинской области, здесь и здесь.