/ Рабочая суббота принесет южноуральцам тепло до 22 градусов

Вместе с тем жителей региона ожидает порывистый ветер и осадки.

В предстоящую субботу жителей Южного Урала ждет два «сюрприза» — продолжение рабочей недели и потепление до 22 градусов. Однако назвать погоду весенней в полном смысле не получится. В этот день южноуральцам стоит готовиться к дождям и ветру.



В субботу, 28 апреля, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, а днем — до плюс 22, на севере до плюс 12 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 отдельные порывы до 15 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в южноуральской столице прогноз схожий. Жителей Челябинска ожидает потепление до плюс 19 градусов. Осадков и порывистого ветра в этот день не прогнозируется.