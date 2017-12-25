/ Морозы до минус 30 градусов прогнозируются на Южном Урале

Синоптики обещают небольшой и умеренный снег.

Морозное и снежное начало последней недели 2017 года прогнозируют синоптики на Южном Урале. В католическое Рождество в отдельных районах Челябинской области ожидается похолодание до минус 30 градусов. В целом, в регионе сохраняется холодный атмосферный фронт.



В понедельник, 25 декабря, на территории Челябинской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 20–25 градусов, при прояснении до минус 30, на крайнем западе -минус 10–15 градусов. Температура воздуха днем до минус 14, в низинах до минус 19, на крайнем западе минус 5–10 градусов. Ветер южный 3–8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.



Отметим, что столице Южного Урала также не «грозит» потепление. Морозы прогнозируют синоптики в понедельник. Ночью будет похолодание до минус 23 градусов, а днем — до минус 14 градусов по Цельсию.

