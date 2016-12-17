Небольшой снег. Погода в Челябинской области на 25 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Наконец на Южном Урале выдались теплые деньки. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 25 декабря в Челябинской области будет приемлемая температура. А значит, последние выходные уходящего года будут радостными и приятными.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.1 м/с; влажность 68%; давление 742 мм рт. ст.
|Днем
|−10 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.4 м/с; влажность 82%; давление 744 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−11 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.9 м/с; влажность 71%; давление 733 мм рт. ст.
|Днем
|−12 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 90%; давление 733 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−12 °C; ощущается как: −19 °C; небольшой снег; ветер западный, 5 м/с; влажность 78%; давление 721 мм рт. ст.
|Днем
|−11 °C; ощущается как: −17 °C; пасмурно; ветер западный, 3.5 м/с; влажность 78%; давление 723 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.9 м/с; влажность 76%; давление 717 мм рт. ст.
|Днем
|−9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.3 м/с; влажность 83%; давление 719 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.9 м/с; влажность 68%; давление 743 мм рт. ст.
|Днем
|−9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.3 м/с; влажность 79%; давление 745 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.8 м/с; влажность 61%; давление 741 мм рт. ст.
|Днем
|−8.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.7 м/с; влажность 70%; давление 743 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −17 °C; снег; ветер юго-западный, 5 м/с; влажность 74%; давление 751 мм рт. ст.
|Днем
|−11 °C; ощущается как: −17 °C; ясно; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 76%; давление 752 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.4 м/с; влажность 60%; давление 740 мм рт. ст.
|Днем
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.1 м/с; влажность 73%; давление 742 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−11 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.8 м/с; влажность 76%; давление 726 мм рт. ст.
|Днем
|−9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.2 м/с; влажность 84%; давление 728 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер западный, 3 м/с; влажность 72%; давление 732 мм рт. ст.
|Днем
|−9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.6 м/с; влажность 84%; давление 734 мм рт. ст.