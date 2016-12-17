Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-12 °C
USD 60.85 EUR 63.54
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Тепло и пасмурно. Погода в Челябинской области на 24 декабря

Тепло и пасмурно. Погода в Челябинской области на 24 декабря
погода , Челябинск , синоптики
24.12.2016 08:55:45

Время новостей

Видео
Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.

В Челябинской области становится все теплее. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 24 декабря на территории Южного Урала температура повысится больше, чем на 10 градусов. Уже утром вместо ледяной корки на тротуарах появились лужи, вечером ситуация может стать «критической».

Челябинск  ЧЕЛЯБИНСК       

Утром −10 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-восточный, 1 м/с; влажность 84%; давление 746 мм рт. ст.
Днем −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 80%; давление 744 мм рт. ст.
Вечером −8.0 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-западный, 3.3 м/с; влажность 69%; давление 742 мм рт. ст.
Ночью −8.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.4 м/с; влажность 73%; давление 741 мм рт. ст.

Магнитогорск  

МАГНИТОГОРСК

Утром −12 °C; ощущается как: −17 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 53%; давление 736 мм рт. ст.
Днем −11 °C; ощущается как: −16 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 61%; давление 734 мм рт. ст.
Вечером −11 °C; ощущается как: −17 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 67%; давление 733 мм рт. ст.
Ночью −12 °C; ощущается как: −18 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 73%; давление 732 мм рт. ст.

Златоуст  

ЗЛАТОУСТ 

Утром −11 °C; ощущается как: −18 °C; пасмурно; ветер северо-западный, 5.2 м/с; влажность 87%; давление 725 мм рт. ст.
Днем −10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.6 м/с; влажность 84%; давление 724 мм рт. ст.
Вечером −10 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.7 м/с; влажность 82%; давление 722 мм рт. ст.
Ночью −11 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.1 м/с; влажность 89%; давление 722 мм рт. ст.


Миасс  

МИАСС

Утром −10 °C; ощущается как: −14 °C; пасмурно; ветер западный, 1.5 м/с; влажность 76%; давление 720 мм рт. ст.
Днем −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 77%; давление 718 мм рт. ст.
Вечером −9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 74%; давление 716 мм рт. ст.
Ночью −10 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 74%; давление 716 мм рт. ст.


Копейск   

КОПЕЙСК      

Утром −10 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-восточный, 1 м/с; влажность 84%; давление 747 мм рт. ст.
Днем −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 84%; давление 745 мм рт. ст.
Вечером −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; снег; ветер юго-западный, 3.2 м/с; влажность 69%; давление 743 мм рт. ст.
Ночью −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 76%; давление 742 мм рт. ст.

Озерск  

ОЗЕРСК      

Утром −11 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.9 м/с; влажность 68%; давление 744 мм рт. ст.
Днем −9.0 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 74%; давление 743 мм рт. ст.
Вечером −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 62%; давление 740 мм рт. ст.
Ночью −9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.7 м/с; влажность 59%; давление 740 мм рт. ст.


Троицк  

ТРОИЦК      

Утром −10 °C; ощущается как: −15 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.9 м/с; влажность 72%; давление 753 мм рт. ст.
Днем −9.0 °C; ощущается как: −15 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 3.2 м/с; влажность 58%; давление 753 мм рт. ст.
Вечером −9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.9 м/с; влажность 52%; давление 751 мм рт. ст.
Ночью −10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.1 м/с; влажность 65%; давление 750 мм рт. ст.


Снежинск  

СНЕЖИНСК      

Утром −12 °C; ощущается как: −18 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 69%; давление 743 мм рт. ст.
Днем −10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 72%; давление 742 мм рт. ст.
Вечером −9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.5 м/с; влажность 63%; давление 740 мм рт. ст.
Ночью −10 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер западный, 4.6 м/с; влажность 60%; давление 739 мм рт. ст.

Сатка  

САТКА 

Утром −11 °C; ощущается как: −17 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 63%; давление 728 мм рт. ст.
Днем −9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.3 м/с; влажность 68%; давление 727 мм рт. ст.
Вечером −10 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер западный, 5 м/с; влажность 65%; давление 725 мм рт. ст.
Ночью −11 °C; ощущается как: −18 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 5.3 м/с; влажность 69%; давление 725 мм рт. ст.

Чебаркуль  

ЧЕБАРКУЛЬ         

Утром −9.0 °C; ощущается как: −13 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.9 м/с; влажность 85%; давление 735 мм рт. ст.
Днем −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.3 м/с; влажность 76%; давление 733 мм рт. ст.
Вечером −8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 71%; давление 731 мм рт. ст.
Ночью −9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 71%; давление 731 мм рт. ст.

Читайте также

Общество
В области потеплеет до минус 6
В области потеплеет до минус 6
погода , Челябинск , потепление , температура
23 Декабря 2016, 12:49
Общество
Фонтан в Зюраткуле не замерзает из-за теплой зимы
Фонтан в Зюраткуле не замерзает из-за теплой зимы
Зюраткуль , фонтан , зима
03 Декабря 2016, 15:46
Общество
Долгожданное потепление. Погода в Челябинской области на 23 декабря
Долгожданное потепление. Погода в Челябинской области на 23 декабря
погода , Челябинск , синоптики
23 Декабря 2016, 07:13

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.