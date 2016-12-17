Тепло и пасмурно. Погода в Челябинской области на 24 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
В Челябинской области становится все теплее. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 24 декабря на территории Южного Урала температура повысится больше, чем на 10 градусов. Уже утром вместо ледяной корки на тротуарах появились лужи, вечером ситуация может стать «критической».
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-восточный, 1 м/с; влажность 84%; давление 746 мм рт. ст.
|Днем
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 80%; давление 744 мм рт. ст.
|Вечером
|−8.0 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-западный, 3.3 м/с; влажность 69%; давление 742 мм рт. ст.
|Ночью
|−8.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.4 м/с; влажность 73%; давление 741 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−12 °C; ощущается как: −17 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 53%; давление 736 мм рт. ст.
|Днем
|−11 °C; ощущается как: −16 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 61%; давление 734 мм рт. ст.
|Вечером
|−11 °C; ощущается как: −17 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 67%; давление 733 мм рт. ст.
|Ночью
|−12 °C; ощущается как: −18 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 73%; давление 732 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−11 °C; ощущается как: −18 °C; пасмурно; ветер северо-западный, 5.2 м/с; влажность 87%; давление 725 мм рт. ст.
|Днем
|−10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.6 м/с; влажность 84%; давление 724 мм рт. ст.
|Вечером
|−10 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.7 м/с; влажность 82%; давление 722 мм рт. ст.
|Ночью
|−11 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.1 м/с; влажность 89%; давление 722 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −14 °C; пасмурно; ветер западный, 1.5 м/с; влажность 76%; давление 720 мм рт. ст.
|Днем
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 77%; давление 718 мм рт. ст.
|Вечером
|−9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 74%; давление 716 мм рт. ст.
|Ночью
|−10 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 74%; давление 716 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-восточный, 1 м/с; влажность 84%; давление 747 мм рт. ст.
|Днем
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 84%; давление 745 мм рт. ст.
|Вечером
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; снег; ветер юго-западный, 3.2 м/с; влажность 69%; давление 743 мм рт. ст.
|Ночью
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 76%; давление 742 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−11 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.9 м/с; влажность 68%; давление 744 мм рт. ст.
|Днем
|−9.0 °C; ощущается как: −14 °C; снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 74%; давление 743 мм рт. ст.
|Вечером
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 62%; давление 740 мм рт. ст.
|Ночью
|−9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.7 м/с; влажность 59%; давление 740 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−10 °C; ощущается как: −15 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.9 м/с; влажность 72%; давление 753 мм рт. ст.
|Днем
|−9.0 °C; ощущается как: −15 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 3.2 м/с; влажность 58%; давление 753 мм рт. ст.
|Вечером
|−9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.9 м/с; влажность 52%; давление 751 мм рт. ст.
|Ночью
|−10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.1 м/с; влажность 65%; давление 750 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−12 °C; ощущается как: −18 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 69%; давление 743 мм рт. ст.
|Днем
|−10 °C; ощущается как: −16 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 72%; давление 742 мм рт. ст.
|Вечером
|−9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.5 м/с; влажность 63%; давление 740 мм рт. ст.
|Ночью
|−10 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер западный, 4.6 м/с; влажность 60%; давление 739 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−11 °C; ощущается как: −17 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 3.1 м/с; влажность 63%; давление 728 мм рт. ст.
|Днем
|−9.0 °C; ощущается как: −15 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.3 м/с; влажность 68%; давление 727 мм рт. ст.
|Вечером
|−10 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер западный, 5 м/с; влажность 65%; давление 725 мм рт. ст.
|Ночью
|−11 °C; ощущается как: −18 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 5.3 м/с; влажность 69%; давление 725 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−9.0 °C; ощущается как: −13 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.9 м/с; влажность 85%; давление 735 мм рт. ст.
|Днем
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.3 м/с; влажность 76%; давление 733 мм рт. ст.
|Вечером
|−8.0 °C; ощущается как: −13 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 71%; давление 731 мм рт. ст.
|Ночью
|−9.0 °C; ощущается как: −14 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 71%; давление 731 мм рт. ст.