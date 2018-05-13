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/ До плюс 23 градусов прогреется воздух на Южном Урале

До плюс 23 градусов прогреется воздух на Южном Урале

Порывистый ветер в регионе сохранится.
сегодня в 11:47
  |  Общество

Начало новой трудовой недели для южноуральцев начнется с потепления. Середина мая принесет жителям региона теплый фронт. Специалисты обещают температуру воздуха до плюс 23 градусов.

В понедельник, 14 мая, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 1−6 градусов, днем поднимется до плюс 23. Ветер северо-западный 4−9, отдельные порывы 11−16 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Погода в Челябинске также принесет долгожданное потепление. Отметки на столбиках термометров поднимутся выше 20 градусов. Синоптики не обещают осадков, однако порывы ветра сохранятся.

Напомним, 15 мая в южноуральской столице начнется отключение горячей воды. Сайт «Первый областной» опубликовал список домов и учреждений, вошедших в первый этап опрессовки. Смотрите график здесь.

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