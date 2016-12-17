Долгожданное потепление. Погода в Челябинской области на 23 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Сегодняшний день должен стать первым относительно теплым после продолжительной череды морозов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 23 декабря температура действительно ощутимо повысится, однако ветер все еще будет сильным. Надеяться на отмену занятий не стоит, но и на улице без надобности лучше не задерживаться.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер южный, 3 м/с; влажность 92%; давление 751 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.4 м/с; влажность 76%; давление 748 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер южный, 1.7 м/с; влажность 91%; давление 739 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 68%; давление 738 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.8 м/с; влажность 82%; давление 729 мм рт. ст.
|Днем
|−19 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 4.2 м/с; влажность 68%; давление 728 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−25 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 81%; давление 723 мм рт. ст.
|Днем
|−19 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 76%; давление 722 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.9 м/с; влажность 90%; давление 752 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.4 м/с; влажность 75%; давление 750 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 96%; давление 749 мм рт. ст.
|Днем
|−18 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.1 м/с; влажность 75%; давление 746 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−30 °C; ощущается как: −35 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 1.3 м/с; влажность 69%; давление 759 мм рт. ст.
|Днем
|−23 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 72%; давление 757 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.4 м/с; влажность 93%; давление 748 мм рт. ст.
|Днем
|−18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.1 м/с; влажность 72%; давление 745 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.2 м/с; влажность 73%; давление 732 мм рт. ст.
|Днем
|−16 °C; ощущается как: −22 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4 м/с; влажность 64%; давление 731 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 88%; давление 739 мм рт. ст.
|Днем
|−19 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.9 м/с; влажность 77%; давление 737 мм рт. ст.