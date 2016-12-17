Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-21 °C
завтра
 
-15 °C
USD 60.86 EUR 63.56
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Долгожданное потепление. Погода в Челябинской области на 23 декабря

Долгожданное потепление. Погода в Челябинской области на 23 декабря
погода , Челябинск , синоптики
23.12.2016 07:13:26

Время новостей

Видео
Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.

Сегодняшний день должен стать первым относительно теплым после продолжительной череды морозов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 23 декабря температура действительно ощутимо повысится, однако ветер все еще будет сильным. Надеяться на отмену занятий не стоит, но и на улице без надобности лучше не задерживаться.

Челябинск  ЧЕЛЯБИНСК       

Утром −27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер южный, 3 м/с; влажность 92%; давление 751 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.4 м/с; влажность 76%; давление 748 мм рт. ст.

Магнитогорск  

МАГНИТОГОРСК

Утром −27 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер южный, 1.7 м/с; влажность 91%; давление 739 мм рт. ст.
Днем −20 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 68%; давление 738 мм рт. ст.

Златоуст  

ЗЛАТОУСТ 

Утром −24 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.8 м/с; влажность 82%; давление 729 мм рт. ст.
Днем −19 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 4.2 м/с; влажность 68%; давление 728 мм рт. ст.


Миасс  

МИАСС

Утром −25 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 81%; давление 723 мм рт. ст.
Днем −19 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 76%; давление 722 мм рт. ст.


Копейск   

КОПЕЙСК      

Утром −27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.9 м/с; влажность 90%; давление 752 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.4 м/с; влажность 75%; давление 750 мм рт. ст.

Озерск  

ОЗЕРСК      

Утром −24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 96%; давление 749 мм рт. ст.
Днем −18 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.1 м/с; влажность 75%; давление 746 мм рт. ст.


Троицк  

ТРОИЦК      

Утром −30 °C; ощущается как: −35 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 1.3 м/с; влажность 69%; давление 759 мм рт. ст.
Днем −23 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 72%; давление 757 мм рт. ст.


Снежинск  

СНЕЖИНСК      

Утром −24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.4 м/с; влажность 93%; давление 748 мм рт. ст.
Днем −18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4.1 м/с; влажность 72%; давление 745 мм рт. ст.

Сатка  

САТКА 

Утром −21 °C; ощущается как: −26 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.2 м/с; влажность 73%; давление 732 мм рт. ст.
Днем −16 °C; ощущается как: −22 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 4 м/с; влажность 64%; давление 731 мм рт. ст.

Чебаркуль  

ЧЕБАРКУЛЬ         

Утром −25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 88%; давление 739 мм рт. ст.
Днем −19 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.9 м/с; влажность 77%; давление 737 мм рт. ст.

Читайте также

Общество
Гало появилось в Челябинске в день зимнего солнцестояния
Гало появилось в Челябинске в день зимнего солнцестояния
гало , Челябинск , природное явление
22 Декабря 2016, 18:11
Общество
Неожиданное потепление. Погода в Челябинской области на 6 декабря
Неожиданное потепление. Погода в Челябинской области на 6 декабря
погода , Челябинск , синоптики
06 Декабря 2016, 07:30
Общество
В Челябинске отменили занятия в школах из-за мороза
В Челябинске отменили занятия в школах из-за мороза
мороз , погода , Челябинск , холодно , уроки , школа
20 Декабря 2016, 06:22

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.