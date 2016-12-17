Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-28 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Ледниковый период. Погода в Челябинской области на 22 декабря

Ледниковый период. Погода в Челябинской области на 22 декабря
погода , Челябинск , синоптики
22.12.2016 07:14:25

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.

На Южном Урале продолжает держаться низкая температура. Первые обморожения, отмена занятий и сбои транспортной системы уже были, но не время останавливаться. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 22 декабря удивит новой порцией морозов, снега и ветра. Готовьте шарфы и варежки.

Челябинск  ЧЕЛЯБИНСК       

Утром −26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.2 м/с; влажность 71%; давление 745 мм рт. ст.
Днем −25 °C; ощущается как: −31 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 2.5 м/с; влажность 61%; давление 748 мм рт. ст.
Вечером −28 °C; ощущается как: −33 °C; пасмурно; ветер северный, 2.2 м/с; влажность 59%; давление 751 мм рт. ст.

Магнитогорск  

МАГНИТОГОРСК

Утром −24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.9 м/с; влажность 79%; давление 729 мм рт. ст.
Днем −24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.2 м/с; влажность 61%; давление 733 мм рт. ст.
Вечером −26 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 2.7 м/с; влажность 67%; давление 737 мм рт. ст.

Златоуст  

ЗЛАТОУСТ 

Утром −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер восточный, 3 м/с; влажность 100%; давление 723 мм рт. ст.
Днем −25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер восточный, 3.3 м/с; влажность 100%; давление 727 мм рт. ст.
Вечером −27 °C; ощущается как: −33 °C; малооблачно; ветер юго-восточный, 3 м/с; влажность 100%; давление 729 мм рт. ст.


Миасс  

МИАСС

Утром −25 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.4 м/с; влажность 65%; давление 717 мм рт. ст.
Днем −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.9 м/с; влажность 66%; давление 721 мм рт. ст.
Вечером −29 °C; ощущается как: −35 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 85%; давление 723 мм рт. ст.


Копейск   

КОПЕЙСК      

Утром −26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2 м/с; влажность 65%; давление 747 мм рт. ст.
Днем −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 56%; давление 749 мм рт. ст.
Вечером −28 °C; ощущается как: −34 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 2.6 м/с; влажность 54%; давление 752 мм рт. ст.

Озерск  

ОЗЕРСК      

Утром −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 66%; давление 745 мм рт. ст.
Днем −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 61%; давление 749 мм рт. ст.
Вечером −28 °C; ощущается как: −34 °C; пасмурно; ветер северный, 2.8 м/с; влажность 65%; давление 751 мм рт. ст.


Троицк  

ТРОИЦК      

Утром −27 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.3 м/с; влажность 76%; давление 751 мм рт. ст.
Днем −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северный, 2.6 м/с; влажность 61%; давление 753 мм рт. ст.
Вечером −28 °C; ощущается как: −34 °C; пасмурно; ветер северный, 2.8 м/с; влажность 58%; давление 756 мм рт. ст.


Снежинск  

СНЕЖИНСК      

Утром −26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.3 м/с; влажность 68%; давление 745 мм рт. ст.
Днем −26 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-восточный, 2.6 м/с; влажность 68%; давление 748 мм рт. ст.
Вечером −29 °C; ощущается как: −35 °C; пасмурно; ветер северный, 2.4 м/с; влажность 66%; давление 751 мм рт. ст.

Сатка  

САТКА 

Утром −24 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер восточный, 1.6 м/с; влажность 78%; давление 725 мм рт. ст.
Днем −25 °C; ощущается как: −31 °C; малооблачно; ветер восточный, 2.6 м/с; влажность 83%; давление 729 мм рт. ст.
Вечером −27 °C; ощущается как: −32 °C; малооблачно; ветер юго-восточный, 1.4 м/с; влажность 87%; давление 732 мм рт. ст.

Чебаркуль  

ЧЕБАРКУЛЬ         

Утром −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.8 м/с; влажность 65%; давление 734 мм рт. ст.
Днем −26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 3.4 м/с; влажность 62%; давление 737 мм рт. ст.
Вечером −28 °C; ощущается как: −34 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 3 м/с; влажность 68%; давление 740 мм рт. ст.

Читайте также

Происшествия
8 челябинцев получили обморожения в первый день аномальных морозов
8 челябинцев получили обморожения в первый день аномальных морозов
мороз , холод , обморожение , Челябинск
21 Декабря 2016, 15:11
Общество
Челябинцы не смогли заказать такси из-за утренних морозов
Челябинцы не смогли заказать такси из-за утренних морозов
мороз , автомобиль , утро , Челябинск , такси
21 Декабря 2016, 15:17
Вне новостей
10 правил выживания на морозе
10 правил выживания на морозе
мороз , погода , правила
20 Декабря 2016, 15:29

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.