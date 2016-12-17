Ледниковый период. Погода в Челябинской области на 22 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
На Южном Урале продолжает держаться низкая температура. Первые обморожения, отмена занятий и сбои транспортной системы уже были, но не время останавливаться. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 22 декабря удивит новой порцией морозов, снега и ветра. Готовьте шарфы и варежки.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.2 м/с; влажность 71%; давление 745 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 2.5 м/с; влажность 61%; давление 748 мм рт. ст.
|Вечером
|−28 °C; ощущается как: −33 °C; пасмурно; ветер северный, 2.2 м/с; влажность 59%; давление 751 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.9 м/с; влажность 79%; давление 729 мм рт. ст.
|Днем
|−24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.2 м/с; влажность 61%; давление 733 мм рт. ст.
|Вечером
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 2.7 м/с; влажность 67%; давление 737 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер восточный, 3 м/с; влажность 100%; давление 723 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер восточный, 3.3 м/с; влажность 100%; давление 727 мм рт. ст.
|Вечером
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; малооблачно; ветер юго-восточный, 3 м/с; влажность 100%; давление 729 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−25 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.4 м/с; влажность 65%; давление 717 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.9 м/с; влажность 66%; давление 721 мм рт. ст.
|Вечером
|−29 °C; ощущается как: −35 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 85%; давление 723 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2 м/с; влажность 65%; давление 747 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 56%; давление 749 мм рт. ст.
|Вечером
|−28 °C; ощущается как: −34 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 2.6 м/с; влажность 54%; давление 752 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 66%; давление 745 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.7 м/с; влажность 61%; давление 749 мм рт. ст.
|Вечером
|−28 °C; ощущается как: −34 °C; пасмурно; ветер северный, 2.8 м/с; влажность 65%; давление 751 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.3 м/с; влажность 76%; давление 751 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северный, 2.6 м/с; влажность 61%; давление 753 мм рт. ст.
|Вечером
|−28 °C; ощущается как: −34 °C; пасмурно; ветер северный, 2.8 м/с; влажность 58%; давление 756 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.3 м/с; влажность 68%; давление 745 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-восточный, 2.6 м/с; влажность 68%; давление 748 мм рт. ст.
|Вечером
|−29 °C; ощущается как: −35 °C; пасмурно; ветер северный, 2.4 м/с; влажность 66%; давление 751 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер восточный, 1.6 м/с; влажность 78%; давление 725 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; малооблачно; ветер восточный, 2.6 м/с; влажность 83%; давление 729 мм рт. ст.
|Вечером
|−27 °C; ощущается как: −32 °C; малооблачно; ветер юго-восточный, 1.4 м/с; влажность 87%; давление 732 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.8 м/с; влажность 65%; давление 734 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 3.4 м/с; влажность 62%; давление 737 мм рт. ст.
|Вечером
|−28 °C; ощущается как: −34 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 3 м/с; влажность 68%; давление 740 мм рт. ст.