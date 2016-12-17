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Аномальная температура. Погода в Челябинской области на 21 декабря

Аномальная температура. Погода в Челябинской области на 21 декабря
погода , Челябинск , синоптики
21.12.2016 07:13:59

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.

Лютые морозы продолжают удерживаться на территории Южного Урала. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 21 декабря температура в регионе только понизится. Конечно, жителям отдельных городов везет — в их зоне прогнозируют потепление. Но столицу Южного Урала эта участь минует.

Челябинск  ЧЕЛЯБИНСК       

Утром −30 °C; ощущается как: −36 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.5 м/с; влажность 99%; давление 748 мм рт. ст.
Днем −25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 82%; давление 745 мм рт. ст.

Магнитогорск  

МАГНИТОГОРСК

Утром −31 °C; ощущается как: −36 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.8 м/с; влажность 89%; давление 736 мм рт. ст.
Днем −26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.3 м/с; влажность 83%; давление 733 мм рт. ст.

Златоуст  

ЗЛАТОУСТ 

Утром −29 °C; ощущается как: −34 °C; небольшой снег; ветер южный, 1.9 м/с; влажность 100%; давление 726 мм рт. ст.
Днем −25 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 1.6 м/с; влажность 91%; давление 723 мм рт. ст.


Миасс  

МИАСС

Утром −29 °C; ощущается как: −34 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.5 м/с; влажность 93%; давление 720 мм рт. ст.
Днем −23 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.1 м/с; влажность 85%; давление 718 мм рт. ст.


Копейск   

КОПЕЙСК      

Утром −30 °C; ощущается как: −36 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 85%; давление 749 мм рт. ст.
Днем −25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.2 м/с; влажность 80%; давление 747 мм рт. ст.

Озерск  

ОЗЕРСК      

Утром −28 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.3 м/с; влажность 100%; давление 746 мм рт. ст.
Днем −24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 100%; давление 743 мм рт. ст.


Троицк  

ТРОИЦК      

Утром −34 °C; ощущается как: −39 °C; пасмурно; ветер западный, 1.4 м/с; влажность 73%; давление 756 мм рт. ст.
Днем −28 °C; ощущается как: −33 °C; пасмурно; ветер южный, 2.3 м/с; влажность 76%; давление 754 мм рт. ст.


Снежинск  

СНЕЖИНСК      

Утром −28 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 90%; давление 745 мм рт. ст.
Днем −24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 100%; давление 742 мм рт. ст.

Сатка  

САТКА 

Утром −27 °C; ощущается как: −32 °C; пасмурно; ветер южный, 1.7 м/с; влажность 92%; давление 728 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.9 м/с; влажность 85%; давление 726 мм рт. ст.

Чебаркуль  

ЧЕБАРКУЛЬ         

Утром −28 °C; ощущается как: −34 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 99%; давление 736 мм рт. ст.
Днем −23 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.7 м/с; влажность 89%; давление 734 мм рт. ст.

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