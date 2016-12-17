Аномальная температура. Погода в Челябинской области на 21 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Лютые морозы продолжают удерживаться на территории Южного Урала. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 21 декабря температура в регионе только понизится. Конечно, жителям отдельных городов везет — в их зоне прогнозируют потепление. Но столицу Южного Урала эта участь минует.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−30 °C; ощущается как: −36 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.5 м/с; влажность 99%; давление 748 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 82%; давление 745 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−31 °C; ощущается как: −36 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.8 м/с; влажность 89%; давление 736 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.3 м/с; влажность 83%; давление 733 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−29 °C; ощущается как: −34 °C; небольшой снег; ветер южный, 1.9 м/с; влажность 100%; давление 726 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 1.6 м/с; влажность 91%; давление 723 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−29 °C; ощущается как: −34 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.5 м/с; влажность 93%; давление 720 мм рт. ст.
|Днем
|−23 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.1 м/с; влажность 85%; давление 718 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−30 °C; ощущается как: −36 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 85%; давление 749 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер южный, 3.2 м/с; влажность 80%; давление 747 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−28 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.3 м/с; влажность 100%; давление 746 мм рт. ст.
|Днем
|−24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 100%; давление 743 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−34 °C; ощущается как: −39 °C; пасмурно; ветер западный, 1.4 м/с; влажность 73%; давление 756 мм рт. ст.
|Днем
|−28 °C; ощущается как: −33 °C; пасмурно; ветер южный, 2.3 м/с; влажность 76%; давление 754 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−28 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 90%; давление 745 мм рт. ст.
|Днем
|−24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.6 м/с; влажность 100%; давление 742 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −32 °C; пасмурно; ветер южный, 1.7 м/с; влажность 92%; давление 728 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.9 м/с; влажность 85%; давление 726 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−28 °C; ощущается как: −34 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 99%; давление 736 мм рт. ст.
|Днем
|−23 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.7 м/с; влажность 89%; давление 734 мм рт. ст.