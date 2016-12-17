Резкое похолодание. Погода в Челябинской области на 20 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Обещанное МЧС похолодание пришло на территорию Южного Урала. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 20 декабря нужно ждать резкого похолодания, а также легкого снегопада. В крупных городах будет около минус 30 градусов Цельсия.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер северный, 2.4 м/с; влажность 59%; давление 743 мм рт. ст.
|Днем
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер северный, 2.7 м/с; влажность 48%; давление 747 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 3.6 м/с; влажность 64%; давление 727 мм рт. ст.
|Днем
|−22 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.8 м/с; влажность 60%; давление 731 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; небольшой снег; ветер восточный, 2.9 м/с; влажность 95%; давление 721 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −30 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-восточный, 2.5 м/с; влажность 90%; давление 725 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 3.1 м/с; влажность 63%; давление 716 мм рт. ст.
|Днем
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 3 м/с; влажность 58%; давление 719 м
КОПЕЙСК
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.3 м/с; влажность 54%; давление 744 мм рт. ст.
|Днем
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.4 м/с; влажность 49%; давление 748 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−29 °C; ощущается как: −36 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.9 м/с; влажность 70%; давление 744 мм рт. ст.
|Днем
|−28 °C; ощущается как: −34 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.7 м/с; влажность 67%; давление 747 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.5 м/с; влажность 80%; давление 747 мм рт. ст.
|Днем
|−27 °C; ощущается как: −33 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.4 м/с; влажность 60%; давление 751 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−29 °C; ощущается как: −35 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.3 м/с; влажность 62%; давление 744 мм рт. ст.
|Днем
|−29 °C; ощущается как: −35 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.1 м/с; влажность 60%; давление 747 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер восточный, 1.9 м/с; влажность 70%; давление 723 мм рт. ст.
|Днем
|−25 °C; ощущается как: −31 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-восточный, 2.9 м/с; влажность 66%; давление 727 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−27 °C; ощущается как: −34 °C; небольшой снег; ветер северный, 4 м/с; влажность 64%; давление 732 мм рт. ст.
|Днем
|−28 °C; ощущается как: −35 °C; небольшой снег; ветер северный, 4.1 м/с; влажность 59%; давление 735 мм рт. ст.