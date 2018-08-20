/ Ждать ли южноуральцам бабьего лета?

﻿Синоптики дали свой прогноз на осень.

По ощущениям, осень уже наступила. Пасмурность, холодный ветер и резкое понижение температуры воздуха намекают, что лето ушло раньше времени.

Ожидаются заморозки и 0 на термометре.

В ночь на вторник, 21 августа, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до плюс 10 градусов, в горах и низинах от 0 до плюс 5, ночью температура на почве опустится до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Метеорологи объясняют раннее похолодание северо-восточным ветром. Циркуляция воздушных потоков спровоцировала низкие температуры. Синоптические условия сменяются раз в 7−8 дней, поэтому уже к середине рабочей недели челябинцев ждет улучшение погоды. Возможно, что жители региона даже ощутят бабье лето.

Теплый сентябрь и август прогнозируют синоптики центра «Фобос». К сожалению, на Урале, температура будет ниже климатической нормы. Бабье лето обязательно будет, вопрос в его продолжительности. — рассказала сайту «Первый областной» метеоролог Екатерина Пестрякова.

Как отмечают эксперты, давать долгосрочные прогнозы сложно. Переменчивые климатические условия вносят свои коррективы.