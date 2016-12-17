Незначительное потепление. Погода в Челябинской области на 19 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Всем, кто жаловался на холода, можно возрадоваться. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 19 декабря на Южном Урале ожидается потепление и небольшой снег. Правда, расслабляться рано: МЧС говорит, что очень скоро наступит настоящая зима с крепкими морозами.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.5 м/с; влажность 96%; давление 736 мм рт. ст.
|Днем
|−19 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.4 м/с; влажность 100%; давление 735 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−16 °C; ощущается как: −21 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.5 м/с; влажность 73%; давление 725 мм рт. ст.
|Днем
|−12 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3 м/с; влажность 80%; давление 723 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−17 °C; ощущается как: −21 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.1 м/с; влажность 100%; давление 715 мм рт. ст.
|Днем
|−15 °C; ощущается как: −20 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.8 м/с; влажность 91%; давление 714 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.6 м/с; влажность 97%; давление 710 мм рт. ст.
|Днем
|−17 °C; ощущается как: −22 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.7 м/с; влажность 93%; давление 709 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.6 м/с; влажность 98%; давление 737 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 98%; давление 736 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−19 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 95%; давление 735 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 3.7 м/с; влажность 74%; давление 736 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−19 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.5 м/с; влажность 58%; давление 743 мм рт. ст.
|Днем
|−15 °C; ощущается как: −20 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.5 м/с; влажность 94%; давление 742 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−20 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер северный, 1.2 м/с; влажность 85%; давление 735 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 3.3 м/с; влажность 67%; давление 736 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−15 °C; ощущается как: −20 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 90%; давление 718 мм рт. ст.
|Днем
|−12 °C; ощущается как: −17 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 90%; давление 717 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.5 м/с; влажность 87%; давление 725 мм рт. ст.
|Днем
|−17 °C; ощущается как: −23 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 88%; давление 724 мм рт. ст.