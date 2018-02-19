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/ Новая неделя принесет южноуральцам потепление и слабый ветер

Новая неделя принесет южноуральцам потепление и слабый ветер

Синоптики озвучили прогноз на предпоследний понедельник февраля.
сегодня в 10:45
  |  Общество

Благоприятный прогноз озвучили синоптики на Южном Урале. После проводов зимы в Челябинской области ожидается потепление до минус 1 градуса. Также сохранится ветреная погода, свойственная февралю.

В понедельник, 19 февраля, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая изморозь. Температура воздуха ночью опустится до минус 22, в низинах до минус 28, на крайнем западе до минус 15 градусов. Температура воздуха днем будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, в низинах до минус 13 градусов. Ветер южный 3–8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Жителям Челябинска стоит рассчитывать на дневное потепление до минус 2 градусов по Цельсию. Облачность не позволит воздуху прогреться сильнее. В начале новой недели челябинцам стоит быть готовыми к порывам ветра, его скорость в городе может достигать 11 метров в секунду.

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