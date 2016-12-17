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Небольшой снег. Погода в Челябинской области на 18 декабря

Небольшой снег. Погода в Челябинской области на 18 декабря
погода , Челябинск , синоптики
18.12.2016 07:29:58

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.

Славная зимняя погода ожидается в воскресенье на территории Челябинской области. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 18 декабря на Южном Урале будет очень даже морозно. Зато должен выпасть снег, а значит, находиться на холодных улицах будет не так уж неприятно.

Челябинск  ЧЕЛЯБИНСК       

Утром −23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 1.5 м/с; влажность 73%; давление 740 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2 м/с; влажность 66%; давление 739 мм рт. ст.
Вечером −21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.2 м/с; влажность 76%; давление 738 мм рт. ст.

Магнитогорск  

МАГНИТОГОРСК

Утром −22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 62%; давление 728 мм рт. ст.
Днем −20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.5 м/с; влажность 71%; давление 728 мм рт. ст.
Вечером −18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 71%; давление 727 мм рт. ст.

Златоуст  

ЗЛАТОУСТ 

Утром −23 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.3 м/с; влажность 88%; давление 720 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.2 м/с; влажность 77%; давление 719 мм рт. ст.
Вечером −19 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.6 м/с; влажность 96%; давление 717 мм рт. ст.


Миасс  

МИАСС

Утром −26 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 100%; давление 713 мм рт. ст.
Днем −22 °C; ощущается как: −27 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.3 м/с; влажность 85%; давление 713 мм рт. ст.
Вечером −21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 97%; давление 711 мм рт. ст.


Копейск   

КОПЕЙСК      

Утром −22 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 1.1 м/с; влажность 90%; давление 741 мм рт. ст.
Днем −20 °C; ощущается как: −25 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 66%; давление 740 мм рт. ст.
Вечером −20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.3 м/с; влажность 65%; давление 739 мм рт. ст.

Озерск  

ОЗЕРСК      

Утром −22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.4 м/с; влажность 71%; давление 739 мм рт. ст.
Днем −20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 71%; давление 738 мм рт. ст.
Вечером −20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2 м/с; влажность 95%; давление 736 мм рт. ст.


Троицк  

ТРОИЦК      

Утром −21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.9 м/с; влажность 63%; давление 747 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 1.6 м/с; влажность 56%; давление 747 мм рт. ст.
Вечером −22 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 62%; давление 745 мм рт. ст.


Снежинск  

СНЕЖИНСК      

Днем −21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 70%; давление 737 мм рт. ст.
Вечером −20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.9 м/с; влажность 89%; давление 736 мм рт. ст.

Сатка  

САТКА 

Утром −23 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.2 м/с; влажность 76%; давление 722 мм рт. ст.
Днем −19 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 73%; давление 721 мм рт. ст.
Вечером −18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 87%; давление 719 мм рт. ст.

Чебаркуль  

ЧЕБАРКУЛЬ         

Утром −25 °C; ощущается как: −30 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.4 м/с; влажность 95%; давление 729 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2 м/с; влажность 75%; давление 728 мм рт. ст.
Вечером −21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 95%; давление 727 мм рт. ст.

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