Небольшой снег. Погода в Челябинской области на 18 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Славная зимняя погода ожидается в воскресенье на территории Челябинской области. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 18 декабря на Южном Урале будет очень даже морозно. Зато должен выпасть снег, а значит, находиться на холодных улицах будет не так уж неприятно.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 1.5 м/с; влажность 73%; давление 740 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2 м/с; влажность 66%; давление 739 мм рт. ст.
|Вечером
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.2 м/с; влажность 76%; давление 738 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 62%; давление 728 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.5 м/с; влажность 71%; давление 728 мм рт. ст.
|Вечером
|−18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 71%; давление 727 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.3 м/с; влажность 88%; давление 720 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.2 м/с; влажность 77%; давление 719 мм рт. ст.
|Вечером
|−19 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.6 м/с; влажность 96%; давление 717 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −32 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 100%; давление 713 мм рт. ст.
|Днем
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.3 м/с; влажность 85%; давление 713 мм рт. ст.
|Вечером
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 97%; давление 711 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−22 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 1.1 м/с; влажность 90%; давление 741 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 66%; давление 740 мм рт. ст.
|Вечером
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.3 м/с; влажность 65%; давление 739 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.4 м/с; влажность 71%; давление 739 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 71%; давление 738 мм рт. ст.
|Вечером
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2 м/с; влажность 95%; давление 736 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.9 м/с; влажность 63%; давление 747 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 1.6 м/с; влажность 56%; давление 747 мм рт. ст.
|Вечером
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 62%; давление 745 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 70%; давление 737 мм рт. ст.
|Вечером
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.9 м/с; влажность 89%; давление 736 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.2 м/с; влажность 76%; давление 722 мм рт. ст.
|Днем
|−19 °C; ощущается как: −25 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; влажность 73%; давление 721 мм рт. ст.
|Вечером
|−18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 87%; давление 719 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−25 °C; ощущается как: −30 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.4 м/с; влажность 95%; давление 729 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2 м/с; влажность 75%; давление 728 мм рт. ст.
|Вечером
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 95%; давление 727 мм рт. ст.