Ветреная суббота. Погода в Челябинской области на 17 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Выходные на Южном Урале будут по-настоящему зимними. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 17 декабря в области ожидается мороз, снег и сильный ветер. Несмотря на эти маленькие неприятности, повод для радости есть: в городах станет немного теплее.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.5 м/с; влажность 94%; давление 743 мм рт. ст.
|Днем
|−18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.3 м/с; влажность 87%; давление 742 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −27 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 0.6 м/с; влажность 96%; давление 733 мм рт. ст.
|Днем
|−17 °C; ощущается как: −23 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.8 м/с; влажность 75%; давление 732 мм рт. ст.
ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−22 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.8 м/с; влажность 78%; давление 723 мм рт. ст.
|Днем
|−19 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 5 м/с; влажность 71%; давление 721 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−19 °C; ощущается как: −25 °C; пасмурно; ветер западный, 3.2 м/с; влажность 64%; давление 717 мм рт. ст.
|Днем
|−16 °C; ощущается как: −23 °C; небольшой снег; ветер западный, 4.5 м/с; влажность 73%; давление 716 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.4 м/с; влажность 90%; давление 744 мм рт. ст.
|Днем
|−18 °C; ощущается как: −23 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.6 м/с; влажность 88%; давление 743 мм
ОЗЕРСК
|Утром
|−20 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.2 м/с; влажность 68%; давление 742 мм рт. ст.
|Днем
|−17 °C; ощущается как: −23 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.3 м/с; влажность 66%; давление 741 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −29 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.4 м/с; влажность 100%; давление 751 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.8 м/с; влажность 100%; давление 750 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.5 м/с; влажность 71%; давление 741 мм рт. ст.
|Днем
|−18 °C; ощущается как: −23 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.5 м/с; влажность 63%; давление 740 мм рт. ст.
САТКА
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ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−18 °C; ощущается как: −24 °C; небольшой снег; ветер западный, 4 м/с; влажность 66%; давление 733 мм рт. ст.
|Днем
|−16 °C; ощущается как: −22 °C; небольшой снег; ветер западный, 3.7 м/с; влажность 74%; давление 731 мм рт. ст.