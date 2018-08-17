/ На Южном Урале заметно похолодает в грядущие выходные

Дожди, грозы и порывистый ветер ждут южноуральцев.

Грядущие суббота и воскресенье станут для жителей Челябинской области прохладными. В регион придут низкие температуры и осадки. О похолодании жителей предупреждают синоптики.

В воскресенье, 19 августа, на территории Челябинской области, будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью от плюс 4 до плюс 9, градусов, на юге до плюс 12, а днем воздух прогреется до плюс 19градусов, на юге — до плюс 22. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

В Челябинске воздух прогреется до плюс 10 градусов ночью и 17 — днем. Выходя на улицу, лучше захватить зонт или дождевик.

Тенденции к похолоданию отмечаются во всех городах области. В Магнитогорске воздух не прогреется выше 18 градусов. В Златоусте и Миассе столбик термометра достигнет отметки лишь + 17 градусов.