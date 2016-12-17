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Морозное окончание недели. Погода в Челябинской области на 16 декабря

Морозное окончание недели. Погода в Челябинской области на 16 декабря
погода , Челябинск , синоптики
16.12.2016 07:13:22

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.

Пока в Челябинскую область не пришли «смертельные» морозы, жителей региона радуют солнце и терпимые зимние холода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 16 декабря на Южном Урале ожидается умеренная температура. Ни ветер, ни снег не помешают созерцаю замерзающего города в конце недели.

Челябинск  ЧЕЛЯБИНСК       

Утром −23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.4 м/с; влажность 98%; давление 744 мм рт. ст.
Днем −22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.7 м/с; влажность 99%; давление 744 мм рт. ст.

Магнитогорск  

МАГНИТОГОРСК

Утром −24 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 0.7 м/с; влажность 100%; давление 732 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.7 м/с; влажность 99%; давление 732 мм рт. ст.


Златоуст  

ЗЛАТОУСТ 

Утром −24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 2.7 м/с; влажность 100%; давление 724 мм рт. ст.
Днем −22 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 3.7 м/с; влажность 99%; давление 724 мм рт. ст.


Миасс  

МИАСС

Утром −24 °C; ощущается как: −29 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 2.5 м/с; влажность 100%; давление 718 мм рт. ст.
Днем −21 °C; ощущается как: −27 °C; малооблачно; ветер западный, 3.2 м/с; влажность 86%; давление 718 мм рт. ст.


Копейск   

КОПЕЙСК      

Утром −23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.5 м/с; влажность 100%; давление 745 мм рт. ст.
Днем −22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 1.3 м/с; влажность 100%;давление 745 мм рт. ст.

Озерск  

ОЗЕРСК      

Утром −21 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.7 м/с; влажность 81%; давление 743 мм рт. ст.
Днем −20 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 3.3 м/с; влажность 77%; давление 743 мм рт. ст.


Троицк  

ТРОИЦК      

Утром −26 °C; ощущается как: −30 °C; пасмурно; ветер западный, 0.8 м/с; влажность 92%; давление 751 мм рт. ст.
Днем −24 °C; ощущается как: −29 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.6 м/с; влажность 97%; давление 751 мм рт. ст.


Снежинск  

СНЕЖИНСК      

Утром −21 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2 м/с; влажность 80%; давление 743 мм рт. ст.
Днем −20 °C; ощущается как: −25 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.2 м/с; влажность 77%; давление 742 мм рт. ст.

Сатка  

САТКА 

Утром −24 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 0.8 м/с; влажность 99%; давление 727 мм рт. ст.
Днем −22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2 м/с; влажность 99%; давление 727 мм рт. ст.

Чебаркуль  

ЧЕБАРКУЛЬ         

Утром −23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.8 м/с; влажность 100%; давление 733 мм рт. ст.
Днем −20 °C; ощущается как: −26 °C; малооблачно; ветер западный, 3.1 м/с; влажность 90%; давление 733 мм рт. ст.

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