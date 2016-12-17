Морозное окончание недели. Погода в Челябинской области на 16 декабря

«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области.
Пока в Челябинскую область не пришли «смертельные» морозы, жителей региона радуют солнце и терпимые зимние холода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 16 декабря на Южном Урале ожидается умеренная температура. Ни ветер, ни снег не помешают созерцаю замерзающего города в конце недели.
ЧЕЛЯБИНСК
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.4 м/с; влажность 98%; давление 744 мм рт. ст.
|Днем
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.7 м/с; влажность 99%; давление 744 мм рт. ст.
МАГНИТОГОРСК
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ЗЛАТОУСТ
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −30 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 2.7 м/с; влажность 100%; давление 724 мм рт. ст.
|Днем
|−22 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 3.7 м/с; влажность 99%; давление 724 мм рт. ст.
МИАСС
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −29 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 2.5 м/с; влажность 100%; давление 718 мм рт. ст.
|Днем
|−21 °C; ощущается как: −27 °C; малооблачно; ветер западный, 3.2 м/с; влажность 86%; давление 718 мм рт. ст.
КОПЕЙСК
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.5 м/с; влажность 100%; давление 745 мм рт. ст.
|Днем
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 1.3 м/с; влажность 100%;давление 745 мм рт. ст.
ОЗЕРСК
|Утром
|−21 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.7 м/с; влажность 81%; давление 743 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 3.3 м/с; влажность 77%; давление 743 мм рт. ст.
ТРОИЦК
|Утром
|−26 °C; ощущается как: −30 °C; пасмурно; ветер западный, 0.8 м/с; влажность 92%; давление 751 мм рт. ст.
|Днем
|−24 °C; ощущается как: −29 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.6 м/с; влажность 97%; давление 751 мм рт. ст.
СНЕЖИНСК
|Утром
|−21 °C; ощущается как: −26 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2 м/с; влажность 80%; давление 743 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −25 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2.2 м/с; влажность 77%; давление 742 мм рт. ст.
САТКА
|Утром
|−24 °C; ощущается как: −28 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 0.8 м/с; влажность 99%; давление 727 мм рт. ст.
|Днем
|−22 °C; ощущается как: −27 °C; облачно с прояснениями; ветер западный, 2 м/с; влажность 99%; давление 727 мм рт. ст.
ЧЕБАРКУЛЬ
|Утром
|−23 °C; ощущается как: −28 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-западный, 1.8 м/с; влажность 100%; давление 733 мм рт. ст.
|Днем
|−20 °C; ощущается как: −26 °C; малооблачно; ветер западный, 3.1 м/с; влажность 90%; давление 733 мм рт. ст.