40-градусные морозы пришли в Челябинскую область

Аномально низкие температуры продержатся до конца недели.
Ощутить на себе все зимние «прелести» в полной мере смогут жители Челябинской области в ближайшие три дня. Челябгидрометцентр предупреждает о том, что в отдельных районах региона температура воздуха опустится до минус 40 градусов. В Челябинске отметки достигнут показателей в минус 29 градусов.
В полной мере насладиться суровой уральской зимой смогут жители Челябинска и области в ближайшие три дня. С 15 декабря на Южном Урале установятся холода, воздух охладится до отметки в минус 40 градусов. Непогода будет сопровождаться облачностью и снегом.
— В пятницу, 16 декабря, температура воздуха на территории Челябинской области ночью опустится до минус 35, в низинах — до минус 40. В субботу, 17 декабря, ожидается похолодание всего до минус 27 градусов, в отдельных районах — снова до минус 40. В воскресенье ситуация повторится. На территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.
Напомним, МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Челябинской области. С 15 декабря на Южном Урале установятся сильные морозы. Особый режим введен до конца недели. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на улицу без крайней необходимости и не использовать личный транспорт.
С 16 по 17 декабря возможна отмена занятий у школьников. Подробная информация об изменениях в учебном процессе ЗДЕСЬ.