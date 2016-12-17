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40-градусные морозы пришли в Челябинскую область

40-градусные морозы пришли в Челябинскую область
Челябинская область , погода , прогноз , морозы
15.12.2016 17:53:54

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20 Декабря 2016, 18:30

Аномально низкие температуры продержатся до конца недели. 

Ощутить на себе все зимние «прелести» в полной мере смогут жители Челябинской области в ближайшие три дня. Челябгидрометцентр предупреждает о том, что в отдельных районах региона температура воздуха опустится до минус 40 градусов. В Челябинске отметки достигнут показателей в минус 29 градусов.

В полной мере насладиться суровой уральской зимой смогут жители Челябинска и области в ближайшие три дня. С 15 декабря на Южном Урале установятся холода, воздух охладится до отметки в минус 40 градусов. Непогода будет сопровождаться облачностью и снегом.

— В пятницу, 16 декабря, температура воздуха на территории Челябинской области ночью опустится до минус 35, в низинах — до минус 40. В субботу, 17 декабря, ожидается похолодание всего до минус 27 градусов, в отдельных районах — снова до минус 40. В воскресенье ситуация повторится. На территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Напомним, МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Челябинской области. С 15 декабря на Южном Урале установятся сильные морозы. Особый режим введен до конца недели. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на улицу без крайней необходимости и не использовать личный транспорт.

С 16 по 17 декабря возможна отмена занятий у школьников. Подробная информация об изменениях в учебном процессе ЗДЕСЬ.

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