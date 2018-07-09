/ Дождливым и жарким будет понедельник на Южном Урале

Синоптики озвучили прогноз погоды на начало недели.

Ненастное, но жаркое начало недели пообещали синоптики. По их данным, ночью и днем 9 июля в области ожидается высокая плюсовая температура, небольшие и умеренные дожди, грозы, крупный град. При этом отдельные порывы ветра будут достигать от 16 до 25 метров в секунду, в зависимости от района области.

На севере, в Верхнем Уфалее, прогнозируется 26 градусов тепла. В Горнозаводской зоне, Миассе и Златоусте, будет от плюс 26 до 28 градусов. В Троицке днем прогнозируют до 30 градусов выше нуля, в Магнитогорске термометры будут показывать такую же температуру, а вот в Бредах и Карталах ожидается максимум жары — плюс 32.

В Челябинске тоже будет жарко, до 30 градусов выше нуля. Штормовой ветер в южноуральскую столицу не придет, зато возможны небольшой дождь и грозы.

Напомним, что 9 июля в области действует штормовое предупреждение. МЧС сообщило о дожде, грозах, граде и сильном ветре, порекомендовав челябинцам оставаться дома.