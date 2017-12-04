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Ветреную середину недели прогнозируют синоптики на Южном Урале

Температура воздуха будет достигать 0 градусов.
сегодня в 16:32
  |  Общество

Первая полноценная неделя зимы не принесет настоящих морозов на Южный Урал. Синоптики обещают похолодание в ночное время, однако днем воздух будет прогреваться до 0 градусов. Такая тенденция сохранится в ближайшие несколько дней. Также в регионе будет крепкий ветер.

В среду, 6 декабря, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 5–10 градусов, в горах и низинах до минус 13 градусов. Температура воздуха днем будет равна от 0 до минус 5. Ветер юго-западный или южный 5–10 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в столице Южного Урала прогнозируются схожие метеорологические условия. Перепады между ночными и дневными показателями будут минимальны, средняя температура воздуха днем задержится около минус 2 градусов, а ночью — минус 6 градусами. Осадков не прогнозируется, крепкий ветер будет достигать 15 метров в секунду. Снегопад оказался временным явлением, в ближайщшее время других осадков не прогнозируется.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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