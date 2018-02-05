/ Потепление до минус 1 градуса придет в Челябинскую область

Южноуральцев также ждут слабый ветер и метели.

По-весеннему теплая погода ждет жителей отдельных районов Челябинской области. На предстоящую неделю синоптики обещают повышение дневных температур до минус 1 градуса. Потепление будет сопровождаться небольшим снегом и ветром.

В понедельник, 5 февраля, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабые метели. Температура воздуха ночью опустится до минус 23 градусов, в западных районах до минус 18 градусов. Днем до минус 10, в западных районах до минус 1 градуса. Ветер южный 4–9 метра в секунду, днем отдельные порывы до 14 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что кардинальное потепление в столице Южного Урала не прогнозируется. Ночные температуры сохранятся на уровне минус 20 градусов, а дневные — минус 7 градусов. В отличии от области, порывистого ветра и снега не ожидается.

