/ До плюс 31 градуса прогреется воздух в начале июля на Южном Урале

Синоптики обещают жителям региона настоящее лето.

На территории Челябинской области установилась летняя погода с началом нового месяца. На смену переменчивому июню пришел жаркий июль. Воздух в дневное время прогревается до плюс 30 градусов и больше.

В понедельник, 2 июня, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью поднимется до плюс 17 градусов, а днем — до плюс 31. Ветер северо-восточный, восточный 3−8, при грозах порывы до 17 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что жителям южноуральской столицы не стоит опасаться дождей. По прогнозам синоптиков в начале недели в Челябинске не будет осадков. Здесь температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов. Такая же погода ожидается и в Миассе. Жара ждет жителей Магнитогорска, здесь будет до плюс 32 градусов. В Златоусте, напротив, будет облачно и до плюс 25 градусов.