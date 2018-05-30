/ Первый день лета принесет южноуральцам нулевые температуры, гром и ветер

Потепления ожидать не стоит.

Неутешительный прогноз погоды дают синоптики на 1 июня. Начало лета не принесет южноуральцам долгожданного тепла. В городах области воздух будет холоден, а ветер — крепок. Отдельные порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В пятницу, 1 июня, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, днем — 10−15 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что для жителей Челябинска прогноз более благоприятный. Температура воздуха днем и ночью будет исключительно положительной. Днем отметки на столбиках термометров поднимутся до плюс 4 градусов, а ночью — до плюс 13 градусов. Ветер сохранится.