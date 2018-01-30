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Февраль встретит южноуральцев морозной погодой

Похолодание до минус 25 градусов прогнозируют синоптики.
сегодня в 17:01
  |  Общество

Февраль на территории Челябинской области ожидается морозным. Синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни. По данным гидрометцентра, начало нового месяца на Южном Урале окажется привычно холодным.

В четверг, 1 февраля, на территории Челябинской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 26 градусов, а днем до минус 14, в горах до минус 17 градусов. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что температура воздуха в южноуральской столице приблизится к комфортным показателям. В ночное время температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а днем — до минус 12 градусов. Первый день февраля не будет сопровождаться осадками и сильным ветром.

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