/ Февраль встретит южноуральцев морозной погодой

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Февраль на территории Челябинской области ожидается морозным. Синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни. По данным гидрометцентра, начало нового месяца на Южном Урале окажется привычно холодным.
В четверг, 1 февраля, на территории Челябинской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 26 градусов, а днем до минус 14, в горах до минус 17 градусов. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.
Отметим, что температура воздуха в южноуральской столице приблизится к комфортным показателям. В ночное время температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а днем — до минус 12 градусов. Первый день февраля не будет сопровождаться осадками и сильным ветром.