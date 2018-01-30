/ Февраль встретит южноуральцев морозной погодой

Похолодание до минус 25 градусов прогнозируют синоптики.

Февраль на территории Челябинской области ожидается морозным. Синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни. По данным гидрометцентра, начало нового месяца на Южном Урале окажется привычно холодным.

В четверг, 1 февраля, на территории Челябинской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 26 градусов, а днем до минус 14, в горах до минус 17 градусов. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что температура воздуха в южноуральской столице приблизится к комфортным показателям. В ночное время температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а днем — до минус 12 градусов. Первый день февраля не будет сопровождаться осадками и сильным ветром.

