Погибшего на Украине сержанта похоронили в Копейске

Посмертно Михаил Бердышев представлен к ордену Мужества

В копейском храме Преподобного Серафима Саровского прошло прощание с сержантом Михаилом Бердышевым. Молодой человек похоронен на кладбище в родном городе, сообщили Первому областному информагентству в администрации города.



По данным родственников Михаила, он погиб в ходе специальной военной операции на Украине в 20-х числах мая. В Копейске у сержанта-контрактника остались жена и дочь. В местном военкомате родственникам сообщили, что посмертно Бердышев представлен к ордену Мужества.

Редакция Первого областного информагентства приносит соболезнования родным и близким погибшего солдата.