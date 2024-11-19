Погибшего бойца из Челябинской области вернули с помощью фонда «Защитники Отечества»

Южноуралец погиб в ДНР шесть лет назад

Роман Золотарев погиб в Донбассе в 2018 году и был захоронен под Макеевкой. Все эти годы его мама не находила себе места.

Неравнодушные люди объединились, чтобы вернуть Романа на родину. Теперь он похоронен в Полетаево. Местные дети будут ходить на могилу бойца, чтобы выразить гордость за его подвиги.

«Я жила спокойно до тех пор, пока мне не сообщили, что мой сын героически погиб. Я говорю: „Как на стройке можно героически погибнуть?“ Я думала, что приеду и найду того, кто со мной так пошутил», — рассказал мама погибшего бойца Зоя Ковина.

Золотарева похоронили на кладбище под Макеевкой в Донецкой Народной Республике. Все это время мама не находила себе места и мечтала вернуть погибшего сына домой. С этой просьбой она обратилась в филиал фонда «Защитники Отечества».

«Она вошла ко мне в рабочий кабинет. Ничего еще не успев сказать, просто плакала, плакала, не переставая. Только потом начала говорить. Конечно, как было не выполнить просьбу матери?» — говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Челябинской области Галина Гаврилова.

На помощь пришла общественная организация «Рука помощи героям». Они нашли могилу Романа и вернули его останки на родину.

«Это было непросто. Кладбище между Макеевкой и Ясиноватой находится практически в прифронтовой зоне. Часто летают беспилотники, часто летает наша авиация. Вокруг до сих пор не до конца разминирована территория», — сообщил руководитель АНО «Рука помощи героям» Вадим Смолин.

Новое место для могилы Золотарева выбрала его мама. Останки бойца похоронили на кладбище поселка Полетаево Челябинской области.

«Это же не просто эгоизм матери. Это же еще патриотизм для ребят, что наши солдаты не забыты и не брошены. Их возвращают домой», — добавила Зоя Ковина.