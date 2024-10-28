Погибшая в Чесменском районе рыба — карась и ротан

Эксперты рассчитывают ущерб, причиненный окружающей среде

Есть версии, кто прямо или косвенно причастен к гибели рыбы в Чесменском районе. Об этом нам рассказал помощник прокурора Иван Королев. Напомним, в Магнитогорской природоохранной прокуратуре идет проверка по данному факту.

ЧП в Чесменском районе произошло еще 16 октября. Неизвестные открыли задвижку на дамбе. Вода сошла, погибло много рыбы, преимущественно карася и ротана.

Глава Черноборского поселения Александр Торбенко пояснил «Первому областному», что задвижку на гидротехническом сооружении отремонтировали только в нынешнем году. До этого ее поднимали и опускали автокраном, регулируя уровень воды в весеннее половодье. Последний раз администрация поселения закрыла задвижку в октябре.

«Ночью кто-то „заботливый“ снова открыл задвижку и вода спала еще, уже утром здесь хозяйничали „рыбаки“», — отметил Александр Торбенко.

На обмелевший водоем и правда нагрянули люди. Ведь рыбу там можно было просто собирать руками или черпать сачком.