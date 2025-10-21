«Погибли за веру»: больше века в Каслях покоятся мощи святых

Знакомим с Собором южноуральских миссионеров

В Каслях православные мечтают восстановить старинный храм. Мы узнали, что в этом заброшенном месте покоятся мощи трех священнослужителей. Журналист ИА «Первое областное» побывала в Каслях и узнала истории канонизированных южноуральцев.





В Челябинске совсем недавно отпраздновали Собор южноуральских святых. Это особый праздник для верующих, так как в этот день чтут святых Челябинской области. Так, в иконостасе нижнего храма собора Рождества Христова находится уникальная икона, на которой изображены все угодники Божии.





Эта икона написана сестрами Ново-Тихвинского женского монастыря.

«Неповторимость этой иконы в том, что на ней мы видим всех семерых святых, вошедших в Собор: трех святых из города Касли, двух — из Миасса, одного батюшку из Нязепетровска, и практически в центре находится митрополит Петр Крутицкий», — рассказывает хранитель музея истории православия на Южном Урале Анжела Усманова.

Чтобы прикоснуться к истории трех каслинских святых, мы отправились в разрушенный храм Успения Пресвятой Богородицы в Каслях.





С первого взгляда и не скажешь, что когда-то здесь располагался храм. Сейчас он полностью разрушен, но внутри продолжает жить память…





Там больше века в руинах разрушенной церкви под слоем бетона покоятся мощи священников Петра Беляева и Петра Смородинцева, а также протоиерея Александра Миропольского.





«Этот край отличался тем, что здесь было очень много неверующих людей, старообрядцев. Православным священникам приходилось вести очень большую работу по приведению душ в православную церковь. Особенно в миссионерской деятельности отличился отец Петр Беляев. Помимо этого храма, он служил в женском монастыре, привлекал девочек в храм. Имел множество наград за свою миссионерскую деятельность», — рассказывает глава женской монашеской общины села Булзи монахиня Феодосия (Новгородцева).





Александр Миропольский был ученым, богословом.

«Он был очень грамотным, а его проповеди — просто необыкновенными. Они были богаты образами и насыщены духовно. Он был великолепный проповедник», — говорит монахиня.





Петра Смородинцева считали добрейшей души человеком, основное свое служение он совершал в Каслях, находясь ближе всего к простым людям. Общался с рабочими, помогал устраивать их семейные дела: примирял супругов, если они были в ссоре, всегда помогал, чтобы в семье были мир, порядок и благоденствие. Для многих он был не просто священником, а духовным отцом и надежным советчиком.

В годы большевистских гонений на церковь святые отцы не отступили от своей веры и были жестоко расстреляны красногвардейцами.





По церковным канонам они были похоронены в заалтарной части храма, но верующие продолжали ходить на службы и почитать усопших священников.

В советские годы здание храма передали заводу, и его начали использовать не по назначению.





«Здесь было размещено литейное производство, и могилы попросту забетонировали», — рассказывает монахиня.

Сейчас верующие мечтают восстановить разрушенный храм.





«Если чудо произойдет, найдутся люди, которые смогут привести в порядок храм, то можно снести все лишние постройки, чтобы храм „вышел на свободу“, и дальше продолжать эти поиски», — говорит монахиня Феодосия.

Решением Священного синода Русской Православной Церкви трое каслинских священников были канонизированы как новомученики.

Мы продолжим знакомить с историями Собора южноуральских святых.