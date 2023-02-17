Поездам Челябинск — Екатеринбург до конца февраля увеличили количество вагонов

Решение связано с высокой популярностью направления

Поезду «Орлан», курсирующему между Челябинском и Екатеринбургом, с 18 по 20 и с 22 по 27 февраля увеличат количество вагонов с двух до трех. Решение связано с высокой популярностью маршрута, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.



Изменения затронут рейсы: № 7123/7125 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 06:39, прибытие в 10:35); № 7126/7124 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 18:00, прибытие в 21:56).

В Миндортрансе Челябинской области добавили, что уточнить расписание и купить билет можно в пригородных кассах и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



Напомним, ранее из-за высокого спроса на направление между Челябинском и Екатеринбургом запустили дополнительные рейсы поезда «Орлан».