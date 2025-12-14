Поезда из Москвы в Челябинск следуют по измененным маршрутам из-за ЧП под Пензой

На Куйбышевской железной дороге идут восстановительные работы после схода вагонов

Сегодня, 14 декабря, 12 пассажирских поездов последуют по измененным маршрутам из-за схода вагонов грузового поезда в Пензенской области. В их числе — два поезда из Москвы в Челябинск, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

«На период проведения восстановительных работ пассажирские поезда № 14 Москва — Челябинск и № 302 Москва — Челябинск отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза»,— уточнили в компании.

Поезд № 13 Челябинск — Москва следует по основному маршруту, поезд № 301 Челябинск — Москва прибыл на станцию назначения.

Изменения в расписании пассажирских поездов связаны со сходом с рельсов двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом на станции Чаис в Пензенской области в субботу, 13 декабря. Движение там временно приостановили.