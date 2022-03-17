Поезд «Южный Урал» в новом дизайне запустят в апреле 2022 года

По дороге в Москву можно ознакомиться с фотовыставкой исторического музея

Фирменный поезд «Южный Урал» украсят экспонатами Государственного исторического музея. Передвижную выставку разместят в одном из спальных вагонов поезда, здесь представят фотографии выставки «Южный Урал. Лучшие фотографии» Государственного исторического музея Южного Урала. Новый дизайн для поезда оформят к концу апреля 2022 года, сообщает пресс-служба музея.

Путешествие между Челябинском и Москвой для пассажиров фирменного поезда «Южный Урал» теперь станет еще приятнее, считают в музее.

Выставка была сформирована на основе работ из одноименного представительского фотоальбома и побывала уже во многих городах России и зарубежья. В рамках совместного проекта музея и Федеральной пассажирской компании было отобрано 18 снимков с видами суровой и великолепной южноуральской природы от признанных мастеров фотопейзажа: Олега Астахова, Марата Ахметвалеева, Владимира Богдановского, Дмитрия Кочергина, Михаила Трахтенберга и других.

В каждом купе будет размещено по две фотографии, напечатанных на планшетах большого формата.