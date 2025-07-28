«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск

Экспозиция будет работать по два дня

Жители Челябинска и Магнитогорска смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны. Она разместится в вагонах тематического «Поезда Победы», который прибудет в два южноуральских города в конце июля, сообщили организаторы.

Жители Магнитогорска смогут посетить выставку 29 и 30 июля, жители Челябинска — 31 июля и 1 августа. Для того чтобы попасть в поезд, необходима регистрация на сайте проекта. Для жителей Магнитки она откроется уже сегодня, для челябинцев — 30 июля.

«Поезд Победы» состоит из 10 вагонов, в каждом — тематическая интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия.

«В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024‑м при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов»,— рассказали организаторы.

Регистрация на сайте проекта необходима для каждого посетителя старше 12 лет. Зарегистрированный пользователь получит билет на указанную электронную почту. Дети до 12 лет проходят в сопровождении взрослого по одному билету.

Посетителей просят не опаздывать и приходить чуть раньше указанного в билете времени, так как группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом.

Кстати, посетить поезд можно и в режиме онлайн на сайте проекта.

Возрастное ограничение 12+.