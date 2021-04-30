«Поезд Победы» прибудет в три города Челябинской области накануне 9 Мая

Также поезда встретят в Орске и Оренбурге

В честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует торжественные мероприятия. Ретропоезда на паровой тяге прибудут в Магнитогорск, Карталы и Челябинск накануне 9 Мая.

В Магнитогорске поезд встретят 4 мая в 11:00 по местному времени, 5 мая — в Карталах (11:00) и Орске (10:00). В Челябинске, в 13:00, и Оренбурге, в 10:00, «Поезд Победы» пройдет 7 мая.

«В Челябинске „Поезд Победы“ поведет паровоз П36, в Магнитогорске и Карталах — паровоз серии ЛВ, в Орске и Оренбурге — паровоз серии Л. В составе поезда будут „теплушки“ с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В южноуральской столице в этот день до 17:00 на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция с военным госпиталем, штабом и минометным окопом. Кроме того, будет инсценирована работа железнодорожной станции в военное время.

Все мероприятия проведут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.