«Поезд Победы» прибудет в Челябинск 21 октября

Передвижная выставка-музей будет работать два дня

В предстоящий понедельник, 21 октября, в Челябинск прибудет передвижная выставка-музей «Поезд Победы». Посетители смогут увидеть 10 тематических вагонов, а рассказывать о событиях Великой Отечественной войны будет Лидия — олицетворение советской девушки. Посетить выставку смогут как взрослые, так и дети, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«„Поезд Победы“ — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Южноуральцы смогут увидеть 10 тематических вагонов, посвященные отдельным событиям Великой Отечественной войны: „Цвет нации“, „Брестская крепость“, „Электричка на фронт“, „Концлагерь“, „Санитарный вагон“, „Вагон банно-прачечного комплекса“, „Штабной вагон“, „Дорога домой“, „Нюрнберг“ и „Победа“»,— рассказали в правительстве.

Экскурсовод Лидия будет не только проводить гостей по вагонам, но и делиться воспоминаниями, опытом войны и Победы, семейной историей.

Экспозиция будет работать 21 и 22 октября с 10:00 до 18:30 на железнодорожном вокзале. Для посещения нужен входной билет, получить который можно, пройдя регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается с сегодняшнего дня. На одну электронную почту можно получить один билет на взрослого и один на ребенка до 12 лет.

«Поезд Победы» приезжает в Челябинскую область второй год подряд. В прошлом году он сделал остановку в нескольких городах. Выставку посетили свыше 13 тысяч человек.

Кроме того, в этом году запущена интерактивная версия выставки. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов. Посетить выставку онлайн также можно на сайте проекта.

Возрастное ограничение 6+.