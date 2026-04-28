«Поезд Победы» посетит четыре города в Челябинской области

Ретросостав прибудет на Южный Урал накануне Дня Победы

Накануне 81-й годовщины Победы на Южный Урал снова придет «Поезд Победы». Его прибытие организовала Южно-Уральская железная дорога.

Во главе состава будет легендарный паровоз серии Л. А за ним в теплушках расположатся артисты в форме военных лет.

4 мая «Поезд Победы» прибудет в Карталы в 10:30. 5 мая паровоз в 11:30 остановится в Троицке.

6 мая в 10:00 он прибудет в Миасс, на старый вокзал. Гостей к месту встречи доставит специальная электричка (отправление со станции Миасс-1 — в 9:40, обратный рейс от старого вокзала — в 12:15).

8 мая «Поезд Победы» прибудет в Челябинск в 14:00. А развлекательная программа начнется чуть раньше — в 13:00.

В Челябинске в Центре исторического наследия ЮУЖД в этот день можно будет проверить свои знания о войне на тематической викторине. Вход — бесплатный. В Троицке на перроне развернут выставку ретротехники.