«Поезд Победы» курсирует по Челябинской области

Сегодня ретропоезд отправился по маршруту Челябинск — Кыштым

Накануне вечером в Челябинск прибыл «Поезд Победы». Сегодня, 8 мая, ретропоезд на паровой тяге отправился по маршруту Челябинск — Кыштым. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В Челябинске все желающие смогли сфотографироваться со знаменитой установкой «Катюша», мотоциклами, пулеметами, а также посмотреть тематические композиции.

«Поезд, который ведет паровоз П36, от станции Челябинск отправился в Кыштым. В целях развития туристического потенциала области участие в ретротуре принимают представители туристических операторов Челябинской и Свердловской областей. В пути следования участникам поездки предложен чай в фирменных подстаканниках ОАО „РЖД“ с кондитерскими изделиями местных производителей. Поездку сопровождают тематические конкурсы, посвященные Дню Победы»,— рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

В Кыштыме участники поезда — воспитанники образовательных организаций и социальных учреждений, которые реализуют кадетскую модель образования и другие программы патриотического воспитания, — посетят мемориал «Вечный огонь», монумент «Скорбящая мать», а также осмотрят местные достопримечательности. В завершение участникам покажут свою творческую программу коллективы досугового учреждения «Народный дом».

После Урала «Поезд Победы» отправится в регионы Сибири и Дальнего Востока.