«Поезд» из спутников пролетел над Южным Уралом ночью 13 ноября

Челябинцы наблюдали в ночном небе цепочку движущихся огней

В ночь на 13 ноября жители Челябинска стали свидетелями пролета недавно запущенных спутников: в небе над городом двигалась яркая цепочка огней.

Наиболее вероятно, что это были недавно запущенные спутники системы Starlink компании SpaceX. По данным сайта Starlink, последний запуск 28 спутников состоялся 11 ноября. Именно «свежезапущенные» спутники движутся ровной цепочкой. Спустя время их орбиты меняются.

Подписчики 1obl.ru прислали нам видео и фотографии, где видна ровная линия из светящихся точек, пересекающая ночное небо. Некоторые сначала приняли это зрелище за НЛО.

Уже 15 ноября компания SpaceX планирует вывести на орбиту следующую партию. Всего на орбите Земли в 2025 году работает уже более 10 000 аппаратов этой системы.

Starlink — глобальный проект Илона Маска, предназначенный для обеспечения населения Земли высокоскоростным интернетом, особенно в удаленных и труднодоступных регионах.