Поезд из Челябинска в Златоуст могут пустить по новому графику

Пассажирам предлагают поучаствовать в составлении расписания движения

Расписание поезда Челябинск — Златоуст могут изменить. Жителям предложили пройти опрос, чтобы можно было сформировать наиболее удобный график движения. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«Правительством Челябинской области и АО “СПК” рассматривается возможность изменения графика движения поезда № 6055 Челябинск-Главный — Златоуст», — отметили в СПК.

Сейчас поезд курсирует ежедневно. Отправление из Челябинска в 18:52, прибытие в Златоуст в 22:28.

Авторы опроса просят жителей указать, как часто они пользуются маршрутом и с какой целью совершают поездки. Также нужно отметить, не удобнее ли добираться из Челябинска в Златоуст.

Напомним, с 1 июля из Челябинска начал ходить пригородный поезд до Бакала. Саткинский район теперь объединен с региональным центром по прямой.