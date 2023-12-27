Поезд из Челябинска в «Солнечную долину» будет ходить ежедневно в новогодние праздники

Исключение — конец декабря и 1 января

В Челябинской области мультимодальный маршрут от Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина» в новогодние праздники будет курсировать ежедневно. Исключение — 30, 31 декабря и 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

С 2 по 8 января «Снегирь» будет следовать по такому расписанию: в 8:45 поезд будет отправляться с пригодного железнодорожного вокзала из Челябинска, в 10:04 — прибывать в Миасс. Там для пассажиров организован трансфер, и уже в 10:30 они прибудут на горнолыжный курорт.

Обратный трансфер для отдыхающих — в 16:20. В 17:18 поезд отправится в Челябинск и в 18:34 приедет на станцию.

Приобретение билетов на поезд, автобус, оформление ски-пасса и проката инвентаря осуществляются сразу в кассе на вокзале. С собой необходимо иметь паспорт и документы на детей.