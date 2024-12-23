Поезд Деда Мороза в Челябинске посетили 12,6 тыс. человек

Юные горожане побывали в передвижной резиденции волшебника и посмотрели представление

Почти 13 тысяч человек — детей и родителей — приняли участие во встрече Поезда Деда Мороза в Челябинске, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Гости смогли сделать памятные фото на фоне паровоза и ярких вагонов, посетить вагон-лавку с северными сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан, отправить письмо Деду Морозу»,— рассказали в компании.

Сегодня, 23 декабря, поезд побывает еще в двух городах Челябинской области: Карталах и Магнитогорске.

Журналисты ИА «Первое областное» тоже ездили встречать поезд Деда Мороза и сделали красочный фоторепортаж.