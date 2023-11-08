Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 18 декабря

Главный волшебник страны отправится в путешествие по России в третий раз

11 ноября Дед Мороз из Великого Устюга отправится в путешествие по России на празднично украшенном поезде. За два месяца он посетит более 60 малых и больших городов, в том числе Челябинск. На станциях посетителей ждет праздничная программа, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

В передвижной резиденции Деда Мороза находятся не только приемная волшебника, но и вагоны для проведения игр, а также вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Для того чтобы попасть в резиденцию Деда Мороза, необходимо приобрести билет. Однако окунуться в атмосферу праздника смогут все посетители вокзалов, так как за 20 минут до прибытия поезда там будут начинаться праздничные программы.

В Челябинск резиденция волшебника прибудет 18 декабря. Челябинцы смогут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными помощниками и принять участие в разных активностях. Завершится путешествие Деда Мороза 13 января в Великом Устюге.

Напомним, впервые Дед Мороз отправился в путешествие по России на поезде в 2021 году. Проект очень понравился россиянам, и было решено сделать его ежегодным. Всего волшебник и его команда преодолели более 33 тысяч километров и посетили свыше 120 городов.