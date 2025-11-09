Поезд Деда Мороза прибудет в Челябинск 13 декабря

Гостей ждет анимационная программа

В этом году Поезд Деда Мороза в пятый раз отправляется в путешествие по России. Он сделает остановки в 70 городах. До Челябинска поезд главного волшебника страны доберется 13 декабря, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Челябинцев ждет бесплатная анимационная программа на перроне и посещение поезда по билетам»,— говорится на сайте проекта.

Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город. В программе возможны изменения.

Первыми поезд встретят жители Владивостока 19 ноября, последними — жители Великого Устюга 11 января.

Возрастное ограничение 0+