Поезд Челябинск — Новороссийск задержали в Ростовской области из‑за БПЛА

Дроны атаковали станцию Сальск, она временно не принимает вагоны

В Ростовской области задержали поезд № 255 Челябинск — Новороссийск из-за прилетов БПЛА. Как рассказали в пресс-службе РЖД, изменение в расписании связано с падением обломков дронов на станцию Сальск, там повредило контактную сеть, загорелся грузовой поезд и выбило стекла у пассажирского вагона.

Движение через Сальск было временно приостановлено, из-за этого по стране задерживается девять поездов. Рейс из Челябинска, выехавший 27 июля, вынужден стоять на станции Шаблиевской, за одну остановку от Сальска.

Также сегодня, 29 июля, из Челябинска в Новороссийск отправился еще один состав. Пока его маршрут идет по плану.