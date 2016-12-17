Выпуск «Поедем, поедим» с Джоном Уорреном выйдет из кабины челябинского трактора

Сдвинуть с места огромную махину удалось стронгмену Эльбрусу Нигматуллину.
Южный Урал славится своей промышленностью. Именно поэтому ведущий популярной программы «Поедем, поедим» во время своей поездки побывал и на Челябинском тракторном заводе. Ведущего поразил размер отечественного трактора —
Новый выпуск программы о еде и путешествиях «Поедем, поедим» в качестве одной из точек туристического маршрута выбрала Челябинский тракторный завод. По задумке продюсеров, в сюжет войдут кадры с южноуральским стронгменом Эльбрусом Нигматуллиным, который сдвинул с места многотонный трактор. Ведущий программы Джон Уоррен не решился повторить подвиг силача, он предпочел посидеть за рулем необычного транспорта.
— Челябинский тракторный завод стал единственным промышленным предприятием, которое посетила на Южном Урале съемочная группа НТВ, готовившая к выходу в эфир очередную кулинарно-этнографическую программу с участием обаятельного и влюбленного в Россию англичанина Джона Уоррена,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
Напомним, съемочная группа программы «Поедем, поедим» накануне побывала в нескольких местах на Южном Урале. Пристальному вниманию ведущего Джона Уоррена подверглась челябинская шаурма, прорубь в одном из водоемов города и горы Таганая. Отметим, что по предварительной информации, челябинский выпуск программы о еде и путешествиях выйдет в эфир в феврале.
Фото: chtz-uraltrac.ru