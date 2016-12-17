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Ведущий «Поедем, поедим» Джон Уоррен окунулся в прорубь в Челябинске

Ведущий «Поедем, поедим» Джон Уоррен окунулся в прорубь в Челябинске
Джон Уоррен , моржевание , ведущий
16.12.2016 14:56:24

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21 Декабря 2016, 18:30

Англичанина не отпугнули даже аномальные морозы.

Установившиеся на Южном Урале морозы не помешали ведущему из Англии испытать на себе все прелести «моржевания». Джон Уоррен окунулся в одну из прорубей в Челябинске, после чего задумался о получении российского гражданства. До этого ведущий покорил горы на Таганае.

Съемочная группа программы «Поедем, поедим», выходящей в эфир телеканала НТВ, посетила Челябинск и Златоуст. Настоящие уральские морозы не отпугнули уроженца Англии — ведущего Джона Уоррена. Здесь он решился окунуться в прорубь. Местом действия стал один из водоемов Челябинска.

— Я это сделал! 25 лет в России, и только сейчас я совершил этот серьёзный подвиг… Пожалуй, ничего не осталось, что помешает мне получить российский паспорт! Я же ваш, вы видите насколько? — подписал снимок ведущий Джон Уоррен в своем Instagram.

Накануне съемочная группа программы «Поедем, поедим» побывала в нескольких местах, где готовят лучшую шаурму в Челябинске. Отметим, что по предварительной информации, челябинский выпуск программы о еде и путешествиях выйдет в эфир в феврале.


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