Ведущий «Поедем, поедим» Джон Уоррен окунулся в прорубь в Челябинске

Англичанина не отпугнули даже аномальные морозы.
Установившиеся на Южном Урале морозы не помешали ведущему из Англии испытать на себе все прелести «моржевания». Джон Уоррен окунулся в одну из прорубей в Челябинске, после чего задумался о получении российского гражданства. До этого ведущий покорил горы на Таганае.
Съемочная группа программы «Поедем, поедим», выходящей в эфир телеканала НТВ, посетила Челябинск и Златоуст. Настоящие уральские морозы не отпугнули уроженца Англии — ведущего Джона Уоррена. Здесь он решился окунуться в прорубь. Местом действия стал один из водоемов Челябинска.
— Я это сделал! 25 лет в России, и только сейчас я совершил этот серьёзный подвиг… Пожалуй, ничего не осталось, что помешает мне получить российский паспорт! Я же ваш, вы видите насколько? — подписал снимок ведущий Джон Уоррен в своем Instagram.
Накануне съемочная группа программы «Поедем, поедим» побывала в нескольких местах, где готовят лучшую шаурму в Челябинске. Отметим, что по предварительной информации, челябинский выпуск программы о еде и путешествиях выйдет в эфир в феврале.