Поджигателям тополиного пуха в Челябинске грозит штраф до 3000 рублей

Сезон цветения деревьев в городе продлится еще две с половиной недели

В Челябинске сезон цветения тополей, по прогнозам биологов, продлится до конца июня и частично захватит июль. Главная опасность пуха — в его легкой воспламеняемости и высокой температуре горения — 800 градусов. В администрации города сегодня, 17 июня, сообщили, что его поджигателям грозит штраф от 2000 до 3000 рублей.

«Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров. И происходят они не только из-за детской шалости, но и от беспечности взрослых. Тополиный пух горит как порох, стремительно и во всех направлениях. Не поджигайте его сами и не позволяйте это делать детям»,

— рассказали в мэрии Челябинска.

«К счастью, благодаря быстрому реагированию противопожарной службы серьезных последствий подобные возгорания не принесли. Но риски остаются достаточно высокими»,

— отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В период цветения тополя увеличивается количество выездов у пожарных. Так, еще 15 июня в Челябинске было зарегистрировано два выезда на возгорания из-за горения пуха, а 16 июня — уже 15.В период цветения тополей необходимо особенно строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности.Так, места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой, предприятиям и учреждениям следует установить контроль за режимом курения сотрудников, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора.Также необходимо тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ, установить бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.), задействовать противопожарные водопроводы. Дополнительно следует провести инструктажи о мерах пожарной безопасности.Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей (КоАП РФ 20.4 ч. 1). Статьей 168 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.

Напомним, ровно год назад на Южном Урале не утихали пожары. В эпицентре возгораний тогда были Челябинск и Копейск — за неделю в этих городах зафиксировали больше 1000 возгораний. Сотрудники МЧС работали в авральном режиме. Чаще всего причиной пожаров был поджог тополиного пуха.