Поджигателей, спаливших трактор, задержали в Аргаяшском районе

Техника пострадала во время попытки слить ее топливо.

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В Аргаяшском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже с поджогом. Два молодых человека, проживающих в деревне Уразбаева и Большая Куйсарина, решили слить топливо с трактора, но попытка обогатиться обернулась пожаром.

«В ходе заполнения 30-литровой канистры, один из подозреваемых, чтобы убедится, наполнена она или нет, зажег зажигалку. В результате этого произошло возгорание топлива, что в дальнейшем привело к уничтожению транспортного средства. Сами злоумышленники не пострадали. Причиненный ущерб составил около 1 700 000 рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», в отношении одного из подозреваемых «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Молодых людей отпустили под подписку о невыезде.